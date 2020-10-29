SpaceХ готує пробний запуск міжпланетного корабля Starship

Компанія Ілона Маска SpaceX займається підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Everything SpaceX у Твіттері.

Повідомляється, що 1, 2, 3 та 4 листопада дороги довкола стартового майданчика в Бока Чіка будуть перекриті з безпекових міркувань.

Starship update: Road closures are now scheduled in Boca Chica for November 1, November 2, November 3 and November 4! A second static fire will hopefully take place sometime over these new closures! 🔥#SpaceX #ElonMusk #Starship pic.twitter.com/d538ofvriB — Everything SpaceX (@spacex360) October 28, 2020

Тож вочевидь саме тоді відбудеться тестовий запуск моделі міжпланетного космічного корабля Starship.

Starship планують уперше запустити на 15 кілометрів.

Як відомо, цього року попередні тестові моделі Starship уже двічі випробовували – польоти відбувалися на висоту 150 метрів.

Міжпланетний корабель планується використовувати для польотів на Марс.