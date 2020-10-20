Маск думає про будівництво на Марсі міста, незалежного від Землі

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що у нього є плани щодо будівництва на Марсі міста, яке повністю буде незалежним від планети Земля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

«Дуже допомагає коли маєш за мету - створення самостійного міста на Марсі. Не тільки декілька людей на одній базі, а справжнє незалежне місто», - сказав Маск.

Він додав, що наразі розробляються різні проєкти осель на Марсі. На думку Маска, їх потрібно завершити ще до початку надзвичайної події або катаклізму на Землі. Такими, вважає Маск, можуть стати зіткнення Землі з кометою, надпотужне виверження вулкану чи «ядерний Армаггедон».

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«Цивілізація (на Землі – ред.) не виглядає надто сильною. Наразі вона виглядає трішки хиткою», - вважає Маск.

За словами гендиректора SpaceX, космічний корабель Starship може відправитися, без людей на борту, на червону планету вже на початку 2024 року.

Зазначається, що Маск вже раніше озвучував плани щодо колонізації інших планет. А також заявляв про власні наміри здійснити подорож на Марс.