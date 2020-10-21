Маск підготував Starship до тестового «стрибка»

Компанія Ілона Маска пройшла ще один етап на шляху до повноцінного першого запуску корабля Starship: його демонстратор SN8 виконав вогневі випробування з трьома двигунами Raptor.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері NASASpaceflight.

Незабаром апарат може зробити тестовий «стрибок» приблизно на кілька десятків кілометрів.