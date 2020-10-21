Маск підготував Starship до тестового «стрибка»
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Укрінформ
Компанія Ілона Маска пройшла ще один етап на шляху до повноцінного першого запуску корабля Starship: його демонстратор SN8 виконав вогневі випробування з трьома двигунами Raptor.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері NASASpaceflight.
Незабаром апарат може зробити тестовий «стрибок» приблизно на кілька десятків кілометрів.
🚨Boca Chica Police Siren🚨— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020
Ok folks. *Potential* Static Fire Test for Starship SN8!
NSF Live with Mary (@BocaChicaGal) and the NSF Squad.
➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/q84PkdDNYj
Starship SN8 STATIC FIRE!! The first-ever triple Raptor Static Fire!— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 20, 2020
Mary (@BocaChicaGal) documenting history again!
➡️https://t.co/UGPoVVF5dt pic.twitter.com/NzCimSNp9O
Нещодавно Ілон Маск заявив, що космічний корабель Starship може виконати перший політ на навколоземній орбіті у 2021 році. При цьому в силу технічної складності комплексу глава SpaceX не виключає, що випробування будуть невдалими.
У разі успіху Starship стане найбільшим з пілотованих космічних кораблів із найширшими можливостями. В якості можливих завдань для нього компанія Маска називає експедиції до Місяця і Марса. Можливо, Starship знадобиться для нової місячної програми NASA Artemis.