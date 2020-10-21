Маск підготував Starship до тестового «стрибка»

Маск підготував Starship до тестового «стрибка»

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Укрінформ
Компанія Ілона Маска пройшла ще один етап на шляху до повноцінного першого запуску корабля Starship: його демонстратор SN8 виконав вогневі випробування з трьома двигунами Raptor.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері NASASpaceflight.

Незабаром апарат може зробити тестовий «стрибок» приблизно на кілька десятків кілометрів.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що космічний корабель Starship може виконати перший політ на навколоземній орбіті у 2021 році. При цьому в силу технічної складності комплексу глава SpaceX не виключає, що випробування будуть невдалими.

У разі успіху Starship стане найбільшим з пілотованих космічних кораблів із найширшими можливостями. В якості можливих завдань для нього компанія Маска називає експедиції до Місяця і Марса. Можливо, Starship знадобиться для нової місячної програми NASA Artemis.
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