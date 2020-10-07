SpaceX запустить супутники, що «пильнуватимуть» надзвукові ракети

Компанія SpaceX Ілона Маска отримала від Агентства космічного розвитку США контракт на виробництво і запуск супутників, які відстежуватимуть надзвукові ракети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Вартість контракту становить 150 мільйонів доларів.

Самі ж супутники стануть частиною групи апаратів, які займаються моніторингом з оборонною метою.

Спочатку до цієї групи будуть входити вісім супутників, які будуть обладнанні сенсорами, аби попереджати США про запуст ракет у світі.

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У серпні цього року SpaceX вже отримала контракт на запуск 40% таємних місій Космічних сил США у період 2022-2027 рр.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX 6 жовтня з шостої спроби запустила на орбіту 13-ту місію з 60 інтернет-супутниками Starlink.

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