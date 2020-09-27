Ілон Маск оголосив про випробування Starship для польоту на Марс

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що наступного місяця має намір запустити прототип космічної ракети Starship, який розробляє його компанія для польоту людини на Марс.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Маск у мережі Твітер.

Він уточнив, що політ ракети Starship відбудеться в атмосфері Землі на висоті 15 кілометрів. Раніше оголошувалося про висоту 18 кілометрів.

Маск опублікував світлину, де видно частини ракети, зокрема хвостове оперення.

«Носовий обтічник та стабілізатори – наступного місяця», - пообіцяв Маск.

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Як повідомлялося, американський мільярдер-винахідник Ілон Маск оголосив про наступну фазу тестування космічного корабля Starship, новий прототип якого здійснить тестовий політ на висоту 18 тис. м. Раніше апарат піднімався вгору лише на кілька сотень метрів.

3 вересня компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6. Прототип SN6 зміг піднятися на висоту 150 м, а потім успішно приземлився.

Наразі компанія SpaceX Ілона Маска працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.