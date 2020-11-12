Запуск супутника-розвідника США відклали через ураган Ета

Компанія United Launch Alliance (ULA) відклала до суботи запуск ракети-носія Atlas V, яка мала вивести на орбіту супутник в рамках місії NROL-101 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У компанії заявили, що запуск місії був відкладений через несприятливі погодні умови, які були спричинені посилюючим ураганом «Ета».

Новий запуск ракети-носія Atlas V запланований на 14 листопада о 01:13 годині за київським часом.

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Зазначається, що місія мала бути запущеною 3 листопада, однак її декілька разів довелося перенести через погодні умови та технічні проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, днями Китай відправив на орбіту перший в світі тестовий супутник мережі 6G, який повинен показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.

Фото: United Launch Alliance