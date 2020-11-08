Китай відправив на орбіту перший в світі супутник 6G

Китай відправив на орбіту перший в світі тестовий супутник мережі 6G, який повинен показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

.Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.

Експериментальний апарат 6G розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.