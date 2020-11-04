У Центральній Америці вирує ураган Ета

Один із найпотужніших за останні роки ураган Ета вдарив по Центральній Америці та забрав життя щонайменше трьох людей.

Ета «пройшовся» по Нікарагуа та Гондурасу, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, від урагану, якому дали 4 категорію потужності, загинуло двоє шахтарів та 13-річна дівчина, а також близько 60 рибалок потрапили в пастку та опинилися в небезпеці у східному регіоні Москітія в Гондурасі.

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Негода також спричинила зсуви ґрунту, зірвала дахи з будівель, знесла місцеві будівлі та стала причиною інших руйнувань.

Раніше влада Нікарагуа евакуювала з регіону близько 3 тисяч сімей.

Як повідомлялося, нещодавно від нищівного урагану «Гоні» на Філіппінах загинуло щонайменше чотири людини.