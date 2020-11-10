Експлуатація студентів: Apple «заморозила» роботу з тайською фірмою, що збирає iPhone

Компанія Apple призупинила роботу з одним із ключових виробничих партнерів — тайванською компанією з виробництва електроніки Pegatron — оскільки вона порушила трудові правила щодо працівників-студентів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Bloomberg зазначає, що співробітники тайванської компанії Pegatron працювали у нічні зміни та понаднормово. Згідно з повідомленням, фірма з виготовлення електроніки доклала значних зусиль, щоб приховати дані, які Apple виявила кілька тижнів тому.

Майже все виробництво Apple виконується сторонніми фірмами, проте саме компанія відповідає за дотримання етичних норм на цих підприємствах. Компанія заявила, що Pegatron перебуватиме на «випробувальному терміні», доки не змінить ставлення до працівників.

Як зазначає Engadget, це не перший інцидент, пов’язаний зі ставленням Pegatron до працівників. У 2014 році BBC за допомогою прихованих камер продемонструвала численні порушення стандартів щодо умов проживання працівників, а також експлуатацію неповнолітніх. Компанія забирала посвідчення особи у людей та перешкоджала їхньому звільненню, адже без документа на нове місце працівника б не взяли.

Видання додало, що працівники жили у гуртожитках з поганим ремонтом і працювали понаднормово. В інших звітах стверджувалося, що працівники не мали достатньо захисного обладнання для роботи на небезпечних виробничих лініях.