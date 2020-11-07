Apple запроваджує «ярлики конфіденційності» для розробників додатків
Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.
Із 8 грудня Apple вимагатиме від усіх сторонніх розробників деталей про конфіденційність їх додатків. Цього дня можуть з’являтися перші ярлики. Розробники уже можуть ділитися цими деталями через веб-сайт компанії App Store Connect, і це обов’язково для будь-яких нових програм або оновлень, які вони надсилають Apple.
Engadget зазначає, що власники пристрою Apple бачитимуть ярлики під час відвідування сторінки програми, і таким чином матимуть змогу отримати інформацію, які їхні дані збирає додаток, та чи можуть ці дані використовуватися для відстеження власників девайсів.
У червні на конференції Apple Worldwide Developers компанія оголосила про наміри додати у магазини так звані "ярликами конфіденційності", щоб користувачі мали інформацію про збір їхніх даних.