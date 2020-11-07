Apple запроваджує «ярлики конфіденційності» для розробників додатків

Apple запроваджує «ярлики конфіденційності» для розробників додатків

Укрінформ
Компанія Apple на початку зими планує запровадити нову політику конфіденційності для сторонніх розробників додатків для онлайн-магазинів - виробників зобов’яжуть деталізувати інформацію про дані, які вони збирають з пристроїв користувачів.

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

Із 8 грудня Apple вимагатиме від усіх сторонніх розробників деталей про конфіденційність їх додатків. Цього дня можуть з’являтися перші ярлики. Розробники уже можуть ділитися цими деталями через веб-сайт компанії App Store Connect, і це обов’язково для будь-яких нових програм або оновлень, які вони надсилають Apple.

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Engadget зазначає, що власники пристрою Apple бачитимуть ярлики під час відвідування сторінки програми, і таким чином матимуть змогу отримати інформацію, які їхні дані збирає додаток, та чи можуть ці дані використовуватися для відстеження власників девайсів.

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У червні на конференції Apple Worldwide Developers компанія оголосила про наміри додати у магазини так звані "ярликами конфіденційності", щоб користувачі мали інформацію про збір їхніх даних.

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