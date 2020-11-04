Китай планує запустити свій перший космічний телескоп

Китай планує в 2024 році запустити оптичний космічний телескоп China Space Station Telescope (CSST).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Виведення на навколоземну орбіту телескопа CSST очікується вже за чотири роки. Будучи першою вітчизняною орбітальною обсерваторією, він надасть потужного імпульсу важливим науковим дослідженням.

Для ефективної організації наукових досліджень та експлуатації космічної обсерваторії канцелярія Програми пілотованої космонавтики Китаю створить у країні чотири наукові центри.

Крім наукового центру в регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень, інші три установи будуть розташовані в Пекінському університеті, Національній астрономічній обсерваторії при Академії наук Китаю і районі дельти річки Янцзи.

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Зокрема, науковий центр у регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень займатиметься дослідженнями у сфері галактичної астрономії, планетарної науки, компактних зірок, джерел гравітаційних хвиль, а також космічних технологій.

Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" було здійснено успішний запуск експериментального космічного апарату багаторазового використання.