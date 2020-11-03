Канада запустить супутники для стеження за космічним сміттям

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у пресслужбі компанії Northstar Earth and Space, яка здійснюватиме проєкт.

“NorthStar першою у світі почне надавати послуги моніторингу за космосом з космосу за допомогою сузір’я супутників зі спеціальними оптичними датчиками”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що робота нової системи стеження, яка спочатку складатиметься із трьох супутників, має розпочатися вже 2022 року.

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NorthStar зосередить свою роботу на відстеженні створених людиною об’єктів, які обертаються навколо Землі, аби уникати зіткнення з ними. За приблизними підрахунками, нині на різних навколоземних орбітах обертається понад 20 тис. штучних супутників та інших подібних об’єктів. Чинна система відстеження їх руху покладається на наземні телескопи, які дуже обмежені у роботі погодними умовами. Використання супутників дозволить обійти цю проблему.