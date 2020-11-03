Канада запустить супутники для стеження за космічним сміттям
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у пресслужбі компанії Northstar Earth and Space, яка здійснюватиме проєкт.
“NorthStar першою у світі почне надавати послуги моніторингу за космосом з космосу за допомогою сузір’я супутників зі спеціальними оптичними датчиками”, - йдеться у поширеному пресрелізі.
Зазначається, що робота нової системи стеження, яка спочатку складатиметься із трьох супутників, має розпочатися вже 2022 року.
NorthStar зосередить свою роботу на відстеженні створених людиною об’єктів, які обертаються навколо Землі, аби уникати зіткнення з ними. За приблизними підрахунками, нині на різних навколоземних орбітах обертається понад 20 тис. штучних супутників та інших подібних об’єктів. Чинна система відстеження їх руху покладається на наземні телескопи, які дуже обмежені у роботі погодними умовами. Використання супутників дозволить обійти цю проблему.