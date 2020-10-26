NASA вперше виявило воду на освітленому боці Місяця

Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) NASA вперше в історії підтвердила про виявлення води на освітленій Сонцем стороні Місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідному прес-релізі на сайті NASA.

Таке відкриття, у свою чергу, вказує на те, що вода може бути розподілена по всій поверхні Місяця, а не лише в його затемнених частинах.

Так, американські астрономи знайшли молекули води в кратері Клавіус – одному з найбільших таких місць, що помітні з Землі.

Фото: nasa.gov

Дослідники виявили, що вода присутня у високих південних широтах у обсязі від 100 до 400 частин на мільйон, що відповідає пляшці води об’ємом у 0,35 літра.

«Ми вже знаходили ознаки того, що молекули води можуть бути на освітленому Сонцем боці Місяця. Тепер же ми в цьому цілком упевнені. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні та підіймає цікаві й інтригуючи питання про ресурси, необхідні для дослідження далекого космосу», - підкреслив директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA Пол Герц.

У NASA навели для прикладу, що в пустелі Сахара у 100 разів більше води, ніж обсерваторія SOFIA виявила в місячному грунті. Проте, не зважаючи на невеликі обсяги місячної води, це відкриття «ставить перед науковцями питання про те, як формується вода і як вона зберігається на суворій та безкисневій поверхні Місяця».