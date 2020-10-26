Hubble показав «космічний водоспад» у Всесвіті

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки явища, коли галактика NGC 2799 втягується в центр іншої галактики NGC 2798.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Взаємодіючими галактики названі через вплив, який вони мають одна на одну, що у підсумку може призвести до їхнього злиття або унікального нового утворення.

Ці дві галактики вже утворили боковий «водоспад», коли зірки з галактики NGC 2799 ніби падають у галактику NGC 2798 майже як краплі води.

За даними NASA, галактичні злиття можуть тривати від кількох сотень мільйонів до більше мільярда років.

Попри те, що хтось може подумати, що злиття двох галактик буде катастрофічним для середини самих зоряних систем, велика кількість простору між зірками означає, що зіркові зіткнення малоймовірні, а самі зірки зазвичай дрейфують одна повз одну.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 1365 в сузір'ї Піч.

Фото: NASA