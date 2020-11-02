У Британії почали виробляти алмази «з повітря»

Британський мультимільйонер і екоактивісти Дейл Вінс оголосив, що його підприємство готове виробляти екологічно чисті алмази. Необхідна для цього енергія надходить від «зелених» електростанцій, а сировина - просто з повітря.

Як передає Укрінформ, про пише The Guardian.

Результат виявився вражаючим: «небесні алмази» отримали сертифікацію Міжнародного гемологічного інституту (IGI).

Ідентичні натуральним алмази отримують за допомогою хімічного осадження вуглецю з газової фази. Для цього в реактор ( «млин») поміщається так зване діамантове зерно - мікроскопічний центр кристалізації. До нього в камеру додають збагачений вуглецем метан і нагрівають до 8000 градусів.

На поточному рівні виробничі потужності Sky Diamond дозволяють вирощувати 200 карат алмазів (40 грамів) на місяць. За 2021, за словами Вінса, підприємство може масштабувати свій реактор у п'ять разів. При цьому продукт матиме негативний вуглецевий слід - і це ще одна перевага «небесних алмазів».

фото: ©Jeff Moore/Borkowski/PA