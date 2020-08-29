Прагнеш бути просунутим? Носи маску

Творча думка в умовах пандемії не спить

Статистика свідчить, що в умовах карантину в світі значно впав попит на одяг, подекуди на 80%. Єдиний аксесуар, популярність якого зростає — захисна маска. Саме на ній намагаються робити бізнес – і не тільки дизайнери, а й винахідники, прихильники передових технологій. “Уже розроблено прозорі маски, які не заважають технологіям розпізнавання облич, – розповідає доктор Комаровський, – космічні маски, які нагадують скафандр, маски з автоматичною системою дезінфекції, маски з Японії, які розпізнають 8 мов і коштують всього 40 доларів, маски з усмішкою, апарат, який дистанційно надягає маски усім, хто не бажає їх вдягати...”. З деякими з цих винаходів познайомимо вас ближче.

1. ПО ВІРУСАХ – СТРУМОМ

Команда інженерів з технічного університету Хайфи представила самоочисну маску, яка вбиває коронавірус, пропускаючи електричний струм через фільтр.

Основа цієї розробки лежить у внутрішньому шарі вуглецевих волокон, які рівномірно розподілені усередині маски.

Фото: Technion Press Office

Вчені заявляють, що віруси на такій масці гинуть, коли шар волокон нагрівається за рахунок сили струму в два ампери з легкодоступного джерела, на кшталт звичайного зарядного пристрою для смартфона, USB-з'єднання або інших схожих кабелів.

Патент на «маску з підзарядкою» подали у США 31 березня, а зараз дослідницька група веде переговори про початок їх масового виробництва з кількома комерційними структурами.

2. ПРОЗОРИЙ ЗАХИСТ

Учені Федеральної політехнічної школи Лозанни розробили прозорий захисний матеріал, який може використовуватися замість звичайної медичної маски. Через нього можна дихати, а ще він не приховує обличчя лікаря, що, як сподіваються дослідники, зможе гуманізувати медичну професію.

Фото: EPFL

Свої маски розробники назвали HelloMasks. Їхні головні переваги, порівняно зі звичайними медичними масками — це екологічність та прозорість.

Ідея прозорої захисної маски виникла ще в 2015 році, утім на її розробку пішли два останніх роки. Зрештою вченим Федеральної політехнічної школи Лозанни вдалося знайти необхідний матеріал, який забезпечує такий самий захист, як і звичайна медична маска. При цьому він на 99% зроблений із біомаси, що розкладається.

Фото: EPFL

Зараз учені збирають кошти для того, аби налагодити промислове виробництво своїх прозорих захисних масок. Їм потрібен 1 мільйон швейцарських франків. Передбачається, що маски почнуть виготовляти вже на початку 2021 року.

3. ВОДОРОСТІ, МОХ І ТОНОМЕТР

Спортивний бренд Reebok створив прототипи масок, які не тільки захищають від небезпечних часточок в атмосфері, а й повідомляють власників про рівень кисню та інших життєво важливих показників.

“У багатьох частинах світу, особливо в Азії, люди часто носять маски для занять спортом на вулиці. Коронавірус тільки збільшує цю потребу", – вважає глава лабораторії інновацій Reebok в Європі Дон Альберт.

Сенсорна маска від компанії має прозорий екран навколо рота. Також компанія хоче оснастити цю маску датчиками для відстеження частоти серцевих скорочень і частоти дихання, які будуть фіксуватися в додатку.

Маска-очищувач складається з респіратора з органічною речовиною, наприклад водоростями або мохом, які очищають повітря, поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери та виділяючи кисень. Маска-очищувач здатна фільтрувати небезпечні частинки, включаючи віруси.

4. ПОЛІГЛОТ

Японський стартап Donut Robotics представив нову технологію масок для обличчя, яка дозволяє транскрибувати слова людини у текст й перекладати їх іншими мовами.

Як пояснюють розробники, таку маску можна носити поверх звичайних тканинних масок, і вона призначена для запису усної мови людини.

Фото: DONUT ROBOTICS

C-Mask зроблена з пластику, і датчики в ній дозволяють транскрибувати усну мову людини у текст на смартфоні або перекладати її з японської на 8 інших мов, – англійську, іспанську, французьку, китайську, корейську, в'єтнамську, індонезійську і тайську.

Для роботи маски треба підключити її до смартфона через спеціальний додаток. Переклад і транскрибація поки що доступні тільки з японської, але у майбутньому Donut Robotics планує розширити можливості свого пристрою.

Фото: DONUT ROBOTICS

Перші 5000 примірників C-Mask повинні поставити в Японії вже у вересні поточного року. Вартість такої маски складе $37.

Керівники проєкту планують з часом продавати свій пристрій у Китаї, США, Європі та інших регіонах, де побоюються другої хвилі пандемії коронавірусу.

5. СУПЕР-ФІЛЬТР І ДІАМАНТИ

Колекціонер творів мистецтва зі США, чиє ім'я залишається в секреті, замовив відомому ізраїльському ювелірному бренду створення захисної маски з дорогоцінних матеріалів.

Фото: @theeinfamouskort/Instagram

Ізраїльський ювелір Ісаак Леві, власник ювелірного бренду Yvel, створює найдорожчу в світі маску для захисту від COVID-19. Вона виконана з 18-каратного золота, інкрустованого 3,6 тис. чорних і білих діамантів. Крім того, в маску буде вбудований фільтр N99, який має високий рівень захисту.

«Не думаю, що власник носитиме цю маску в супермаркеті, але все ж упевнений, що носити він її буде», – розповів він в коментарі Reuters.

Він розповів також, що майбутній власник найдорожчої маски в світі – китайський колекціонер творів мистецтва, який живе в США.

Ювелір розраховує закінчити створення маски в жовтні й особисто доставити її клієнту. Над створенням маски працює команда з 25 майстрів. Цю роботу можна було б розглядати, як вульгарну демонстрацію багатства в такі важкі часи, але Леві вважає, що його захисна маска в першу чергу є твором мистецтва.

6. БАКЛАЖАН: СТИЛЬНО Й ЕКОЛОГІЧНО

Шеф-кухар одного з йорданських ресторанів Омар Сартаві вигадав екологічні захисні маски зі шкірки баклажанів. Він вигадав техніку, яка дозволяє використовувати шкірки баклажанів для створення масок, які захищають органи дихання під час пандемії коронавірусу.

Фото: instagram.com/omar_sartawi

Шкірку баклажанів Сартаві рясно посолив, вона загрубіла і за фактурою стала схожа на шкіру. З одержаних шматочків він за допомогою бавовняних ниток зшив маску, повідомляє Metro.

Фото: instagram.com/omar_sartawi

За словами винахідника, така маска вийшла екологічною, дихаючою та міцною. А за допомогою йорданських дизайнерів Принцеси Нейли Асем і Салама Дажані, що доопрацювали ідею, вона стала стильним предметом гардеробу.

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Людську думку не спинити, навіть у найскрутніших умовах вона не спить. І скоро ми побачимо у вільному продажу: маски-смартфони, невидимі маски, які захищатимуть органи дихання тонким шаром іонізованого повітря, маски, які самостійно тестуватимуть повітря на вміст вірусів, та багато чого іншого, не менш цікавого...

Мар’яна Рабченюк, Петро Сергієнко. За матеріалами з відкритих джерел