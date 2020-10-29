Rocket Lab із другої спроби запустила ракету з 10 супутниками

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab успішно запустила ракету-носія Electron з 10 супутниками на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Запуск здійснений з космодрому у Новій Зеландії.

Дев'ять із десяти супутників належать американській компанії Planet, один - японській компанії Canon Electronics.

Вони будуть виведені на Сонячно-синхронну орбіту на висоті у 500 км та проводитимуть фото- та відеозйомку Землі.

Наразі на орбіті вже знаходяться понад 350 супутників від Planet, але тільки 150 з них працюють.

Як повідомляв Укрінформ, раніше космічна компанія Rocket Lab скасувала запланований на 22 жовтня запуск ракети-носія Electron з 10 супутниками.