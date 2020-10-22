Rocket Lab скасувала запуск ракети з 10 супутниками США та Японії

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab скасувала запуск ракети-носія Electron з 10-ма супутниками через дані сенсорів, що потребують детального вивчення.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твіттер.

«Відмовляємося від сьогоднішньої спроби (запуску Electron – ред.). Деякі сенсори надсилають дані, які ми детально хочемо дослідити», - проінформували в Rocket Lab.

У компанії додали, що до 3 листопада у них ще відкрите вікно можливостей для запуску супутників.

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Портал Space зазначає, що компанія повинна була запустити 9 супутників від американської компанії Planet та один мікросупутник японської Canon Electronics Inc.

Як повідомляв Укрінформ, ракета-носій Electron, яку 4 липня запустила американська приватна космічна компанія Rocket Lab, через технічні проблеми не змогла доставити 7 супутників на орбіту.