Американці з Rocket Lab доправили на орбіту ще одну групу супутників

Американці з Rocket Lab доправили на орбіту ще одну групу супутників

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Укрінформ
Ракета-носій компанія Rocket Lab Electron доправила на орбіту Землі сім малих космічних апаратів.

Про це повідомляє Rocket Lab в Twitter.

Запуск двоступеневої ракети Electron з місією, що отримала назву Pics Or It Did not Happen, був здійснений зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії.

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Electron доправила на орбіту супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою ширококутних камер, п'ять апаратів SuperDove для дистанційного зондування землі з новими системами для забезпечення високої якості зображення, а також супутник Faraday- 1 6U британської компанії In-Space Missions.

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Нагадаємо: місія Pics Or It Did not Happen стала 13-м запуском ракети Electron.

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