Американці з Rocket Lab доправили на орбіту ще одну групу супутників

Ракета-носій компанія Rocket Lab Electron доправила на орбіту Землі сім малих космічних апаратів.

Про це повідомляє Rocket Lab в Twitter.

Запуск двоступеневої ракети Electron з місією, що отримала назву Pics Or It Did not Happen, був здійснений зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії.

An incredible view of Earth below as Electron continues nominally. pic.twitter.com/4mlCVNNuA3 — Rocket Lab (@RocketLab) July 4, 2020

Читайте також: Китай запустив на орбіту супутник дистанційного зондування

Electron доправила на орбіту супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою ширококутних камер, п'ять апаратів SuperDove для дистанційного зондування землі з новими системами для забезпечення високої якості зображення, а також супутник Faraday- 1 6U британської компанії In-Space Missions.

Читайте також: SpaceX готує запуск вже десятої партії супутників Starlink

Нагадаємо: місія Pics Or It Did not Happen стала 13-м запуском ракети Electron.