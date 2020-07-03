Китай запустив на орбіту супутник дистанційного зондування

Китайське національне космічне управління запустило на орбіту супутник дистанційного зондування з високою роздільною здатністю завдяки ракеті-носію Long March-4B.

Про це повідомляє Xinhua.

"Китай успішно запустив на орбіту супутник дистанційного зондування з високою роздільною здатністю з космодрому у північній провінції Шансі у п’ятницю", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: SpaceX готує запуск вже десятої партії супутників Starlink

Як зазначається, супутник буде здійснювати операції на сонячно-синхронній орбіті. Він зможе передавати високоточні дані, важливі для таких галузей, як промисловість, управління надзвичайними ситуаціями, сільське господарство, екологія, житлове будівництво та лісове господарство.

Фото: Xinhua