SpaceX готує запуск вже десятої партії супутників Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска планує наступної середи відправити на орбіту вже 10-ту партію інтернет-супутників Starlink ракетою Falcon 9.

Про це повідомила компанія у Twitter.

«Плануємо на середу, 8 липня, 10-й запуск Starlink завдяки ракеті Falcon 9», - заявили у SpaceX.

У компанії Маска додали, що ракета-носій також виведе на орбіту два космічні апарати BlackSky від американської компанії Spaceflight Industries.

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Супутники Starlink мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.