SpaceX вивела на орбіту вже третій супутник американських ВПС

SpaceX вивела на орбіту вже третій супутник американських ВПС

Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту ракету-носія Falcon 9 із третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 03, чиїм оператором є ВПС США.

Про це повідомляє портал Space.

«SpaceX успішно здійснила запуск 11-ї місії в цьому році після запуску на орбіту супутника нового покоління для ВПС США», - йдеться у повідомленні.

Ракета Falcon 9 із супутником третього покоління GPS III Space Vehicle 03 була запущена о 22:10 годині за Києвом на космодромі у Флориді.

Раніше запуск третього супутника для ВПС США, який планувався на квітень цього року, було відтерміновано через пандемію коронавірусу.

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Як повідомлялося, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.

Фото: SpaceX

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