SpaceX вивела на орбіту вже третій супутник американських ВПС

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту ракету-носія Falcon 9 із третім супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 03, чиїм оператором є ВПС США.

Про це повідомляє портал Space.

«SpaceX успішно здійснила запуск 11-ї місії в цьому році після запуску на орбіту супутника нового покоління для ВПС США», - йдеться у повідомленні.

Ракета Falcon 9 із супутником третього покоління GPS III Space Vehicle 03 була запущена о 22:10 годині за Києвом на космодромі у Флориді.

Раніше запуск третього супутника для ВПС США, який планувався на квітень цього року, було відтерміновано через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.

Фото: SpaceX