SpaceX замінила двигуни Falcon 9 перед стартом нової космічної місії

Компанія SpaceX Ілона Маска замінила два двигуни на ракеті Falcon 9 перед першим комерційним польотом пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що компанія Маска у жовтні під час одного з запусків ракети-носія Falcon 9 виявила у цих двох із дев’яти двигунів рідину, через яку двигуни можуть раніше запрацювати ніж планувалося.

Проте тоді ракета змогла автоматично зупини свій запуск на орбіту.

За словами представника компанії, ця рідина може в деяких випадках навіть пошкодити сам двигун.

Читайте також: NASA відклало запуск Crew Dragon до МКС

Саме тому було прийнято рішення замінити ці два двигуни на Falcon 9, яка незабаром повинна на Crew Dragon доставити до МКС трьох астронавтів NASA та одного астронавта з Японії.

Як повідомляв Укрінформ, NASA та SpaceX запланували перший комерційний політ приватного пілотованого космічного корабля до МКС у межах місії Crew-1 на 14 листопада.

Фото: SpaceX