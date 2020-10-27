NASA назвало дату першого комерційного польоту Crew Dragon до МКС

NASA та SpaceX запланували перший комерційний політ приватного пілотованого космічного корабля до МКС у межах місії Crew-1 на 14 листопада.

Запуск має відбутися о 19:49 за місцевим часом (2:49 15 листопада в Україні), повідомляє Укрінформ з посиланням на NASA.

Зазначається, що у межах місії NASA SpaceX Crew-1 астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Вокер разом з фахівцем місії Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїчі Ногучі вирушать на МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді.

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Прибуття місії Crew-1 збільшить штатний розмір команди МКС із 6 до 7 астронавтів, що розширить можливості цієї команди для дослідницької роботи.

Як повідомлялося, запуск пілотованого корабля Crew Dragon Космічною агенцією США NASA до Міжнародної космічної станції мав відбутися 31 жовтня, але був перенесений на листопад.