Китай запустив ще два «моніторингові» супутники

Китай успішно вивів на орбіту групу нових супутників дистанційного зондування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск ракети-носія "Чанчжен-2В" із супутниками "Яогань-30" відбувся на космодромі Січан у провінції Сичуань, південний захід Китаю, о 23:19 за пекінським часом.

Супутники були успішно виведені на задані орбіти, вони будуть використовуватися для моніторингу електромагнітної обстановки і технічних випробувань.

Крім того, на борту ракети-носія знаходився супутник "Тяньци-06". Сімейство супутників "Тяньци", розроблене пекінською компанією Beijing Guodian High-Tech Technology, призначене для передачі коротких повідомлень.

Сьогоднішній запуск став 350-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-13".