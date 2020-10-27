Китай запустив ще два «моніторингові» супутники

Китай запустив ще два «моніторингові» супутники

Укрінформ
Китай успішно вивів на орбіту групу нових супутників дистанційного зондування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск ракети-носія "Чанчжен-2В" із супутниками "Яогань-30" відбувся на космодромі Січан у провінції Сичуань, південний захід Китаю, о 23:19 за пекінським часом.

Супутники були успішно виведені на задані орбіти, вони будуть використовуватися для моніторингу електромагнітної обстановки і технічних випробувань.

Крім того, на борту ракети-носія знаходився супутник "Тяньци-06". Сімейство супутників "Тяньци", розроблене пекінською компанією Beijing Guodian High-Tech Technology, призначене для передачі коротких повідомлень.

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Сьогоднішній запуск став 350-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-13".

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