SpaceX запустить супутник для космічної розвідки Штатів – ЗМІ

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до запуску розвідувального супутника для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Teslarati.

За даними порталу, запуск місії під назвою NROL-108 запланований на суботу 31 жовтня о 16:55 за київським часом. Супутник виводитиме на орбіту ракета Falcon 9 типу B1059.

Наразі відомо лише назву місії, зазначає видання, що є нетиповим для компанії Маска, яка зазвичай розпочинає рекламну підготовку задовго до початку місії.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня американська компанія SpaceX здійснила вже 15-й запуск інтернет-супутників Starlink на навколоземну орбіту.