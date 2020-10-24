SpaceX вивела в космос 15-ту партію супутників Starlink

Американська компанія SpaceX здійснила черговий запуск інтернет-супутників Starlink на навколоземну орбіту.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну інформацію розміщено на сайті SpaceX.

«У суботу, 24 жовтня, об 11:31 за часом Східного узбережжя (18:31 за Києвом – ред.) ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 супутників Starlink на орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС мису Канаверал у Флориді», - йдеться у повідомленні.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX — SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

Ця партія інтернет-супутників Starlink стала вже 15-ю у межах проєкту, який реалізує компанія Ілона Маска. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.

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Попередня місія Starlink вирушила на орбіту 18 жовтня.