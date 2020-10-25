Зразків породи з астероїда Bennu виявилося забагато: зонд може їх розгубити

Зонд NASA OSIRIS-REx набрав так багато зразків породи з астероїда Bennu, що вони вивалюються з його контейнера.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Зазначається, що дверцята контейнера заклинило в відкритому положенні, і частина зібраної породи вивалюється.

За словами глави місії Данте Лауретти, зонд зібрав близько 400 г фрагментів астероїда. Однак він визнав, що частина матеріалів висипається.

"Зонд виконав своє завдання якнайкраще... Ми стаємо жертвою нашого власного успіху", - зауважив Лауретта.

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Як повідомлялося, космічний зонд OSIRIS-REx успішно виконав операцію забору породи з астероїда Bennu, який перебуває за сотні мільйонів кілометрів від Землі. Очікується, що він повернеться на нашу планету зі зразками у 2023 році.

Астероїд Bennu має велике значення для науковців у контексті вивчення історії формування Всесвіту, адже вважається, що він протягом мільярдів років залишався незачепленим зовнішніми впливами.