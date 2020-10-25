Австрія запустила систему онлайн-заяв про крадіжки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Заповнений на урядовому порталі формуляр буде автоматично передаватися до відповідного поліцейського відділка.
"Можливість повідомити про крадіжку через інтернет є ознакою прогресу діджиталізації в австрійській поліції. Електронна заява полегшить постраждалим звернення до правоохоронців", - зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.
Заявляти через інтернет можна буде лише про злочини, скоєні на території Австрії. Також онлайн-заявка не працюватиме, якщо треба негайно викликати поліцію на місце злочину для фіксації доказів, наприклад, після зламу дверей квартири чи машини. У таких випадках громадянам доведеться викликати правоохоронців телефоном або звертатися особисто.
Раніше канцлер Себастіан Курц заявив, що Австрія має намір стати "однією з передових країн Європи у сфері діджиталізації". Тож подібні проєкти будуть активно втілюватися найближчим часом як органами влади, так і бізнесом.
За словами глави уряду Австрії, важливість цифровізації стало очевидною в умовах пандемії COVID-19, коли робота багатьох людей перейшла переважно в онлайн.