Австрія запустила систему онлайн-заяв про крадіжки

В Австрії стала до ладу система, яка в онлайн-режимі забезпечує подання до поліції заяв про крадіжки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заповнений на урядовому порталі формуляр буде автоматично передаватися до відповідного поліцейського відділка.

"Можливість повідомити про крадіжку через інтернет є ознакою прогресу діджиталізації в австрійській поліції. Електронна заява полегшить постраждалим звернення до правоохоронців", - зазначив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

Заявляти через інтернет можна буде лише про злочини, скоєні на території Австрії. Також онлайн-заявка не працюватиме, якщо треба негайно викликати поліцію на місце злочину для фіксації доказів, наприклад, після зламу дверей квартири чи машини. У таких випадках громадянам доведеться викликати правоохоронців телефоном або звертатися особисто.

Раніше канцлер Себастіан Курц заявив, що Австрія має намір стати "однією з передових країн Європи у сфері діджиталізації". Тож подібні проєкти будуть активно втілюватися найближчим часом як органами влади, так і бізнесом.

За словами глави уряду Австрії, важливість цифровізації стало очевидною в умовах пандемії COVID-19, коли робота багатьох людей перейшла переважно в онлайн.