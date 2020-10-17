Австрія спростила доступ на ринок праці фахівцям з-поза меж ЄС
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалила Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії.
Згідно зі змінами до закону про перебування та проживання, від висококваліфікованих фахівців з країн, що не входять до складу ЄС, більше не вимагатиметься підтвердження наявного місця проживання в Австрії (договір про оренду, право власності на житло тощо) при подачі документів на отримання дозволу на роботу.
Крім того, зміни передбачають скорочення процедури надання дозволу до 90 днів, можливість подавати документи з території Австрії, а також перехід протягом двох років на "червоно-біло-червону картку плюс", яка надає власнику вільний доступ до ринку праці.
Як заявили у владній Австрійській народній партії, усунення цих бюрократичних перешкод має сприяти приїзду до країни кваліфікованих працівників і зміцненню економіки.