Австрія спростила доступ на ринок праці фахівцям з-поза меж ЄС

Австрія спростила процедуру отримання дозволу на роботу в країні для висококваліфікованих працівників з держав, що не належать до Євросоюзу.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалила Національна рада (нижня палата парламенту) Австрії.

Згідно зі змінами до закону про перебування та проживання, від висококваліфікованих фахівців з країн, що не входять до складу ЄС, більше не вимагатиметься підтвердження наявного місця проживання в Австрії (договір про оренду, право власності на житло тощо) при подачі документів на отримання дозволу на роботу.

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Крім того, зміни передбачають скорочення процедури надання дозволу до 90 днів, можливість подавати документи з території Австрії, а також перехід протягом двох років на "червоно-біло-червону картку плюс", яка надає власнику вільний доступ до ринку праці.

Як заявили у владній Австрійській народній партії, усунення цих бюрократичних перешкод має сприяти приїзду до країни кваліфікованих працівників і зміцненню економіки.