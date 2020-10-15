Boom Supersonic представила прототип надзвукового літака

Компанія Boom Supersonic представила прототип надзвукового авіалайнера Overture, який отримав назву XB-1.

Про це повідомляє Portaltele, передає Укрінформ.

«Представники компанії Boom Supersonic вперше оголосили про проєкт Overture у 2016 році, тоді ж був згаданий і демонстратор XB-1. Майбутній авіалайнер зможе літати на швидкості, на 10 відсотків перевищує швидкість відомого Конкорда, його крейсерська швидкість становитиме 2.2 Маха (2 700 км/г). Згідно з початковими планами, демонстратор XB-1 повинен був подолати звуковий бар’єр після серії перших дозвукових польотів у 2017 році. Але в цей процес втрутилися деякі несприятливі чинники, і реалізація проєкту пішла з деяким відставанням від графіка», - йдеться у повідомленні.

Літак XB-1 має фюзеляж, довжиною 21.6 метра, оболонка якого виготовлена ​​зі складного вуглецевого композиту. Три двигуни General Electric J8-15 виробляють сумарно 5.44 тонни (12 000 фунтів) тяги, чого, за попередніми розрахунками, буде досить для польотів на надзвукових швидкостях.

Однак, не все так “безхмарно” на горизонті проєктів Overture і XB-1. Річ у тому, що польоти на надзвукових швидкостях з 1973 року заборонені над територією Сполучених Штатів, виключаючи, звичайно, території військових полігонів і авіаційних баз. Зараз американське Федеральне управління авіації (FAA) переглядає норми і критерії сертифікації надзвукових літаків за рівнем шуму під час польоту і під час подолання звукового бар'єра. І керівництво компанії Boom Supersonic сподівається, що їм вдасться в найближчому майбутньому отримати відповідний дозвіл на проведення випробувань.

“В 2021 році ми плануємо розпочати льотні випробування прототипу XB-1, які є важливим етапом на шляху реалізації нашої головної мети – подоланням пасажирським авіалайнером звукового бар'єра при нульовому балансі викидів вуглецю в навколишнє середовище” – розповідає Блейк Шолль (Blake Scholl), засновник і генеральний директор компанії Boom Supersonic.

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Компанія Boom Supersonic є зараз однією з багатьох авіаційних компаній, що працюють в напрямку надзвукових пасажирських авіаційних польотів, які повинні забезпечити переміщення з Лондона в Нью-Йорк за 3.6 години часу при ціннику на квиток не більше 5 тисяч американських доларів. Серед інших компаній, що працюють в даній області, знаходяться такі відомі компанії, як Virgin Galactic, Aerion і Spike Aerospace.