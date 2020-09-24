SpaceX влаштувала краш-тест на полігоні

Компанія SpaceX Ілона Маска у рамках креш-тесту здійснила вибух паливного резервуара.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.com

Як зазначається, резервуар Starship SN7.1 був навмисне знищений у вівторок на космічному полігоні у Техасі. Під час випробування тиск у резервуарі підвищили до точки вибуху, щоб отримати необхідні дані для побудови майбутніх зорельотів.

SpaceX вже здійснила кілька таких випробувань, зокрема, одне відбулося у червні, тоді підірвали кришку резервуару SN7.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6. Прототип SN6 зміг піднятися на висоту 150 м, а потім успішно приземлився.

Наразі SpaceX працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.

Фото: Space.com