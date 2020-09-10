SpaceX показала зліт та посадку "з борту" ракети Falcon 9

На опублікованому на YouTube-каналі SpaceX відео показано зліт та посадку "з борту" ракети Falcon 9.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Slash Gear.

До запуску ракети SpaceX Falcon 9 цього тижня увійшов супутник SAOCOM 1B. Це другий з двох супутників спостереження Землі SAOCOM 1-ї серії. Аргентинське космічне агентство використовує ці супутники для моніторингу навколишнього середовища.

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Супутникова серія SAOCOM з двох космічних апаратів являє собою програму, розроблену, керовану та використовувану Космічним агентством Аргентини (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, або CONAE).

Місія передбачає надання своєчасної інформації щодо природних та антропогенних лих (повені, виверження вулканів, землетруси, зсуви, лісові пожежі), а також надання послуг моніторингу для сільського господарства та гірничодобувної промисловості.