Virgin Galactic відклала комерційний запуск космоплану

Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона перенесла комерційний запуск космоплану класу SpaceShipTwo з туристами на перший квартал 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

У компанії заявили, що планують провести ще два додаткові тестування цієї осені. Під час першого випробувального польоту на борту космоплану будуть знаходитись лише два пілоти. Вже впродовж другого тесту додатково будуть розміщені чотири спеціалісти місії, які повинні будуть надати оцінку якості кабіни, де у майбутньому будуть знаходитися туристи.

Зазначається, що раніше компанія планувала здійснити перший комерційний політ у космос у середині цього року.

Минулого тижня Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни космоплану класу SpaceShipTwo, який у майбутньому відправлятиме туристів у космос.

Як повідомлялося, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена у 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Фото: Virgin Galactic