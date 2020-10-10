Астрономи створили найбільший у світі космічний 3D-каталог

Команда астрономів з Гавайського університету у США створили найбільший у світі астрономічний 3D-каталог, в якому знаходяться зірки, галактики й квазари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space Daily.

Для створення самого каталогу вчені брали дані з гавайської Pan-STARRS (система телескопів панорамного огляду й швидкого реагування, яка складається з астрономічних камер, телескопів і засобів комп’ютерної обробки).

Саме ця система, яка є найбільшою у світі, може робити глибоку й різнокольорову оптичну зйомку. Pan-STARRS охоплює три чверті неба.

Астрономи застосували нове програмне забезпечення, щоб розшифрувати, який із 3 мільярдів об'єктів є зірками, галактиками або квазарами. При цьому ПЗ також змогло вказати приблизні відстані до галактик.

Зазначається, що у липні представлена астрофізиками найбільша у світі 3D-мапа Всесвіту охоплює лише одну третину неба. У представленому каталозі досліджений діапазон неба був удвічі більшим.

Як повідомляв Укрінформ, орбітальний апарат Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter зробив на Червоній планеті знімок дюн, яким до одного мільярда років.