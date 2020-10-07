Космічна геометрія: астрономи показали вражаючі знімки туманності Кіля

Астрономи з Х’юстонського університету Райса зробили найбільш деталізовані кадри галактичної туманності Кіля (NGC 3372), що знаходиться у сузір'ї Кіля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Самі знімки були зроблені завдяки телескопу обсерваторії Джеміні, що розташована у Чилі.

«Результати дуже вражають. Ми бачимо безліч деталей, які ніколи раніше не спостерігали на краю хмари, включаючи довгу серію паралельних хребтів, які могли бути створені магнітним полем. Також бачимо майже ідеально гладку синусоїду та фрагменти у верхній частині, які, здається, знаходяться в процесі відсікання від хмари сильним вітром», - зазначив фізик Патрік Хартіган.

За його словами, астрономи отримали фотографії туманності Кіля з роздільною здатністю у 10 разів більшою, ніж зображення, зроблені без адаптивної оптики, і приблизно вдвічі різкішими, ніж зображення, зроблені телескопом Хаббл.

Самі ж кадри показали нові подробиці взаємодії хмари пилу й газу та скупчення молодих великих зірок поблизу.

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Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних дослідників виявила у Всесвіті 24 планети, на яких умови для життя можуть бути набагато кращими, ніж на планеті Земля.