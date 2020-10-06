Вчені виявили 24 планети з умовами для життя кращими, ніж на Землі
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Університету штату Вашингтон.
Американські й німецькі астробіологи виявили всього 24 з 4 500 відомих екзопланет, де на їхню думку, умови для людського життя можуть бути більш благополучними, ніж на нашій планеті.
Всі ці планети розташовані на відстані у 100 світлових років від Землі. Деякі з них є старішими, більшими за розміром, теплішими або більш вологими за Землю.
Ці екзопланети обертаються повільніше навколо своїх зірок, які живуть довше за наше Сонце.
За словами головного астробіолога групи Дірка Шульце-Макуха з Університету штату Вашингтон, наразі все це потребує більш детального дослідження.
«Ми повинні зосередитися на певних планетах, які мають найбільш перспективні умови для життя. Однак нам слід бути обережними, щоб не застрягти у пошуках другої Землі, тому що (у Всесвіті – ред.) можуть бути планети, більш придатні для життя, ніж наша», - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 1365 в сузір'ї Піч.
Фото: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech