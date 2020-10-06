Вчені виявили 24 планети з умовами для життя кращими, ніж на Землі

Група міжнародних дослідників виявила у Всесвіті 24 планети, на яких умови для життя можуть бути набагато кращими, ніж на планеті Земля.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Університету штату Вашингтон.

Американські й німецькі астробіологи виявили всього 24 з 4 500 відомих екзопланет, де на їхню думку, умови для людського життя можуть бути більш благополучними, ніж на нашій планеті.

Всі ці планети розташовані на відстані у 100 світлових років від Землі. Деякі з них є старішими, більшими за розміром, теплішими або більш вологими за Землю.

Ці екзопланети обертаються повільніше навколо своїх зірок, які живуть довше за наше Сонце.

За словами головного астробіолога групи Дірка Шульце-Макуха з Університету штату Вашингтон, наразі все це потребує більш детального дослідження.

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«Ми повинні зосередитися на певних планетах, які мають найбільш перспективні умови для життя. Однак нам слід бути обережними, щоб не застрягти у пошуках другої Землі, тому що (у Всесвіті – ред.) можуть бути планети, більш придатні для життя, ніж наша», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 1365 в сузір'ї Піч.

Фото: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech