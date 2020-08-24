Хаббл зробив знімок комети NEOWIS

Хаббл зробив знімок комети NEOWIS

Фото
Укрінформ
Телескоп «Хаббл» зробив знімки комети NEOWISE.

Як передає Укрінформ з посиланням на NASA, комета пролетіла повз Землю в липні-серпня.

Телескоп зробив фотографії 8 серпня.

Телескопу вдалося отримати знімок хмари пилу і газу, яка оточує ядро. Вона тягнеться приблизно на 18 тисяч кілометрів.

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Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року. Востаннє з північної півкулі побачити комету неозброєним оком можна було у 1997 році.

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