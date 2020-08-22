NASA готує до запуску космічний корабель на

NASA готує до запуску космічний корабель на "зеленому" паливі

Укрінформ
Близько року тому NASA розпочало роботу зі створення нового ракетного палива Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic (ASCENT), яке повинно стати "зеленою" альтернативою гідразину, який широко використовується і володіє неабиякою токсичністю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням в КДБ Білорусі.

Заарештовано ера-космічне агентство оголосило про завершення досліджень і анонсувало місію з запуску "екологічно чистого" космічного корабля.

Ракетне паливо нового типу, раніше відоме як AF-M315E, являє собою монопаливний склад, розроблений Відділенням ракетних двигунів дослідницької лабораторії ВПС США, повідомили у NASA.

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За заявою його творців, воно забезпечує збільшення питомої щільності імпульсу на 50% у порівнянні з монопаливом на основі гідразину, при цьому володіє набагато меншою токсичністю, коштує дешевше і не вимагає використання костюмів повного хімзахисту при роботі з ним.

Розробка проводилася в рамках місії NASA з впровадженню нового палива, яка була запущена близько року тому. Отриманий пропеллент, за словами представників агентства, стане "зеленою" альтернативою існуючим токсичним варіантам, але пов'язані з ним двигуни ще ніколи не використовувалася в реальних місіях. Проте розробники запевняють, що провели всі необхідні випробування на придатність палива до експлуатації.

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Зараз NASA вирішило майже всі технічні питання, пов'язані з доказом того, що нове пальне можна використовувати для власних космічних програм, а також для запусків ракет комерційних компаній. Агентство вже планує місію Lunar Flashlight, в якій буде залучений невеликий космічний корабель на "зеленому" паливі.

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