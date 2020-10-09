На Марсі знайшли дюни, яким мільярд років

Орбітальний апарат Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) Mars Reconnaissance Orbiter зробив на Червоній планеті знімок дюн, яким до одного мільярда років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Незважаючи на сильну ерозію, ці замерзлі дюни надзвичайно добре збереглися впродовж тривалого часу, набагато більше, ніж скам'янілі піщані хвилі на Землі, які, зокрема, піддаються змінам через вітер і воду.

За словами астронома Метью Чойнакі з Планетологічного інституту США в Арізоні, саме розуміння того, як ці форми дюни збереглися впродовж тривалого часу, може дати нам розуміння осадових процесів на Марсі й одночасно розкрити щось про геологічну історію Червоної планети.

Він додав, що цим марсовим дюнам близько одного мільярда років.

Зазначається, що вчені знайшли деякі дюни похованими під десятками метрів матеріалу, який імовірно сформувався внаслідок якоїсь катастрофічно-вулканічної події.

Як повідомляв Укрінформ, на "Червоній планеті" виявили три підземні озера з водою та підтвердили існування четвертого озера.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona