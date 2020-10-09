У Нідерландах студенти створили авто з відходів

У Нідерландах студенти з міста Ейндховен представили автомобіль, що виготовлений з відходів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Сьогодні технічний університет Ейндховена представив ​​автомобіль, який майже повністю зроблений з відходів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для створення автівки було використано ПЕТ-пляшки, побутові відходи, пластик.

Над проєктом півтора року працювали 22 студенти. Вони хочуть показати, що відходи насправді можуть служити новою сировиною.

Разом із кількома компаніями студентам вдалося створити нові матеріали з відходів, поєднавши їх з досить міцними, безпечними матеріалами. Вони певні, старий пластик можна використовувати в багатьох елементах автомобіля. За словами студентів, авто важить вдвічі менше електрокарів.

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Витвір студентів поки не пускають на дорогу, але молодь сподівається, що це лише перший крок і згодом вони зможуть довести безпечність свого авто і їздити великими дорогами.

Фото: HENRIK-WILLEM HOFS