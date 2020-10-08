BMW представила новий хетчбек

Німецький автовиробник BMW представив новий потужний автомобіль BMW 128ti.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на портал Car Buzz.

Авто BMW 128ti має стандартну 8-ступінчасту коробку передач.

В автомобілі встановлений 2-літровий турбодвигун потужністю 265 кінських сил, що дозволяє хетчбеку розігнатися до "сотні" за 6,1 секунд.

Таким чином він перевершує свого прямого конкурента Golf GTI від Volkswagen із двигуном 245 кінських сил та розгоном до "сотні" за 6,3 секунд.

Зазначається, що у Німеччині автомобіль поступить у продажі у листопаді цього року. Стартова ціна хетчбеку становить близько 41,5 тисяч євро.

Як повідомляв Укрінформ, англійський виробник спортивних автомобілів Aston Martin показав першу версію прототипу нового кабріолета Speedster, який оснащений 5,2-літровим двигуном V12 з двома турбінами.

Фото: BMW