BMW заплатить $18 мільйонів штрафу в США за маніпуляції з показниками продажів
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal, передає Укрінформ.
"Через неодноразові неточності у розкритті даних, BMW ввела в оману інвесторів щодо своїх показників роздрібних продажів та попиту покупців на автомобілі BMW на американському ринку, отримуючи при цьому прибуток в США", - заявила представник керівництва SEC Стефані Авакян.
Мова йде про звіти за період з 2015 по 2019 роки. Згідно з SEC, німецька компанія підтримувала резерв незареєстрованих роздрібних продажів автомобілів, який використовувався для досягнення внутрішніх щомісячних планів продажів, незалежно від того, коли відбулися відповідні продажі. Ця практика дозволяла BMW зберігати передові позиції у роздрібних продажах у порівнянні з іншими автомобільними компаніями преміум-класу.
Водночас німецький автовиробник вирішив активно співпрацювати з SEC, що сприяло зменшенню розміру штрафу.
"BMW Group надає велику важливість коректності свої показників продажів та продовжуватиме звертати увагу на ретельна та постійне звітування про продажі", - прокоментували ситуацію газеті в BMW.