BMW заплатить $18 мільйонів штрафу в США за маніпуляції з показниками продажів

Німецький автовиробник BMW Group сплатить штраф у розмірі $18 мільйонів Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США через публікацію компанією оманливих даних щодо обсягу продажів автомобілів на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

"Через неодноразові неточності у розкритті даних, BMW ввела в оману інвесторів щодо своїх показників роздрібних продажів та попиту покупців на автомобілі BMW на американському ринку, отримуючи при цьому прибуток в США", - заявила представник керівництва SEC Стефані Авакян.

Мова йде про звіти за період з 2015 по 2019 роки. Згідно з SEC, німецька компанія підтримувала резерв незареєстрованих роздрібних продажів автомобілів, який використовувався для досягнення внутрішніх щомісячних планів продажів, незалежно від того, коли відбулися відповідні продажі. Ця практика дозволяла BMW зберігати передові позиції у роздрібних продажах у порівнянні з іншими автомобільними компаніями преміум-класу.

Водночас німецький автовиробник вирішив активно співпрацювати з SEC, що сприяло зменшенню розміру штрафу.

"BMW Group надає велику важливість коректності свої показників продажів та продовжуватиме звертати увагу на ретельна та постійне звітування про продажі", - прокоментували ситуацію газеті в BMW.