До "сотні" за 4 секунди: BMW представила швидкий позашляховик

Німецький автовиробник BMW представив позашляховик 2021 BMW Alpina XB7.

Про це повідомляє портал CarrBuzz.

"Після декількох років роботи нарешті з’явилася кінцева версія BMW X7 - 2021 BMW Alpina XB7", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, позашляховик має двійний 4.4-літровий турбодвигун V8 з потужністю в 612 кінських сил.

Автомобіль може розігнатися до "сотні" за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 302,5 км за годину. 2021 BMW Alpina XB7 розрахований на семеро людей.

Зазначається, що перші замовлення можна зробити вже цього місяця, а перші доставки очікуються у вересні.

Стартова ціна позашляховика стартує від 141 300 доларів США.

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Як повідомлялося, китайський автовиробник BYD представив електрокар Han EV, який стане конкурентом для Model 3 від Tesla на європейському ринку.

Фото: BMW