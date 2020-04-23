Land Rover представив два гібридні позашляховики

Британський автовиробник Land Rover представив дві нові гібридні моделі позашляховику - Range Rover Evoque P300e та Land Rover Discovery Sport P300e.

Про це повідомляє портал car advice.

«Land Rover оприлюднив деталі гібридних позашляховиків Range Rover Evoque P300e та Land Rover Discovery Sport P300e», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, обидві моделі мають 1,5-літровий двигун з потужністю в 147 кВт та електромотор з 80 кВт. Загальна потужність кожного автомобіля становить 227 кВт. Електроенергія зберігається в літій-іонному акумуляторі з потужністю 15кВт.

Фото: caradvice.com.au Гібрид Range Rover Evoque P300e може проїхати без підзарядки 66 кілометрів. Витрати палива становлять 1,4 л за 100 км. Автомобіль розганяється з місця до 100 км за годину за 6,4 секунди.

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Водночас Land Rover Discovery Sport P300e може проїхати без підзарядки 62 кілометри. Витрати палива становлять 1,6 л за 100 км. Розгін до «ста» можливий за 6,6 секунди.

Фото: uk.glbnews Зазначається, що максимальна швидкість, які обидва позашляховики можуть набрати, не перевищує 135 км за годину.

Стартову ціну гібридів обіцяють оприлюднити пізніше.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Audi представив седан другого покоління Audi A3 Sedan.

Головне фото: caradvice.com.au