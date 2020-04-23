Land Rover представив два гібридні позашляховики
Про це повідомляє портал car advice.
«Land Rover оприлюднив деталі гібридних позашляховиків Range Rover Evoque P300e та Land Rover Discovery Sport P300e», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, обидві моделі мають 1,5-літровий двигун з потужністю в 147 кВт та електромотор з 80 кВт. Загальна потужність кожного автомобіля становить 227 кВт. Електроенергія зберігається в літій-іонному акумуляторі з потужністю 15кВт.
Водночас Land Rover Discovery Sport P300e може проїхати без підзарядки 62 кілометри. Витрати палива становлять 1,6 л за 100 км. Розгін до «ста» можливий за 6,6 секунди.
Стартову ціну гібридів обіцяють оприлюднити пізніше.
Як повідомлялося, німецький автовиробник Audi представив седан другого покоління Audi A3 Sedan.
Головне фото: caradvice.com.au