Hyundai відкликає понад 10 тисяч авто

Південнокорейський автовиробник Hyundai вирішив відкликати 11 870 автомобілів моделей 2020 Sonata та Nexo через проблеми з програмним забезпеченням системи з дистанційного паркування.

Про це повідомляє портал Car and Driver із посиланням на заяву компанії.

«Hyundai заявив про відкликання 11 870 свої автомобілів 2020 Sonata та Nexo для перепрограмування програмного забезпечення технології «розумного» асистента для дистанційного паркування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, система дозволяє автомобіля самостійно паркуватися без водія транспортного засобу або власник авто може натиснути на кнопку «паркування» у середині автомобіля перед тим, як вийти з машини.

Проте у самій компанії виявили баг, через який автомобіль може самостійно рухатися.

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У Hyundai наголошують, що досі не було зафіксовано жодного інциденту через цю проблему.

Зазначається, що компанія безкоштовно відремонтує дефект починаючи з 4 червня цього року.

Як повідомлялося, автовиробник Fiat Chrysler Automobiles відкликає понад 365 тисяч автомобілів у Північній Америці через дефект із камерою заднього виду.