Інстаграм тестує функцію, що автоматично приховує образливі коментарі

Соціальна мережа Інстаграм анонсувала дві нові функції, що допоможуть зменшити негатив і цькування у коментарях до публікацій користувачів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

Як зазначається, протягом останніх кількох днів соцмережа тестує нову функцію, яка автоматично приховує образливі коментарі. Алгоритм відбиратиме такі коментарі, ґрунтуючись на схожості з тими, про які раніше повідомляли користувачі. Водночас користувачі завжди зможуть побачити такі коментарі, натиснувши кнопку «Перегляд прихованих коментарів».

Коментарі, що порушують принципи співтовариства, як і раніше будуть автоматично видалятися, зазначили у компанії.

Крім того, Інстаграм розширив функціонал попереджень «Restrict», який сповіщував користувачів, що вони намагаються публікувати потенційно образливі коментарі.

«З моменту запуску попередження про коментарі ми побачили, що нагадування людям про наслідки булінгу в Інстаграм та надання зворотного зв'язку в режимі реального часу, коли вони пишуть коментар, є найефективнішим способом зміни поведінки», - зауважили в компанії.

Дану функцію почали тестувати декількома мовами. Також соцмережа працює над впровадженням аналогічних попереджень для особистих повідомлень (Direct).

У компанії заявили, що протягом останніх кілька місяців Інстаграм впровадив можливість масового видалення коментарів і блокування чи обмеження одразу декількох облікових записів. Цією функцією вже скористались понад 3,5 мільйона користувачів.

ЮНІСЕФ визначає кібербулінг як цькування із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах, зокрема через: поширення брехні або розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах; повідомлення або погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди.