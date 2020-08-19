В Інстаграмі з'явилася нова функція — можна створювати QR-коди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Verge.
Головна ідея цих QR-кодів полягає в тому, що відтепер компанії зможуть роздрукувати їх та попросити клієнтів відсканувати ці коди для того, щоб можна було легко відкрити обліковий запис компанії у соцмережі. Там клієнти вже зможуть, наприклад, бачити години роботи фірми, купувати товари або просто підписуватися на останні новини компанії.
Користувачі зможуть створити свій власний код через меню налаштування.
Зазначається, що наразі під час пандемії коронавірусу багато кафе й ресторанів залишають на столі клієнтів саме QR-коди замість класичних недрукованих меню. Таким чином клієнти зможуть зайвий раз не торкатися предметів у публічному місті.
Вперше QR-коди були запущені соцмережею в Японії минулого року, проте відсьогодні опція стала доступна для користувачів з усього світу.