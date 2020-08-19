В Інстаграмі з'явилася нова функція — можна створювати QR-коди

Соцмережа Instagram представила нову опцію: відтепер користувачі зможуть генерувати QR-коди, які можна відсканувати з будь-якого смартфона, та знаходити необхідний профіль в один клік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Verge.

Головна ідея цих QR-кодів полягає в тому, що відтепер компанії зможуть роздрукувати їх та попросити клієнтів відсканувати ці коди для того, щоб можна було легко відкрити обліковий запис компанії у соцмережі. Там клієнти вже зможуть, наприклад, бачити години роботи фірми, купувати товари або просто підписуватися на останні новини компанії.

Користувачі зможуть створити свій власний код через меню налаштування.

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Зазначається, що наразі під час пандемії коронавірусу багато кафе й ресторанів залишають на столі клієнтів саме QR-коди замість класичних недрукованих меню. Таким чином клієнти зможуть зайвий раз не торкатися предметів у публічному місті.

Вперше QR-коди були запущені соцмережею в Японії минулого року, проте відсьогодні опція стала доступна для користувачів з усього світу.