Інстаграм звинуватили у незаконному зборі даних ста мільйонів користувачів

Житель Каліфорнії подав до суду на соціальну мережу Інстаграм компанії Facebook, звинувачуючи її у незаконному зборі біометричних даних сотні мільйонів користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Якщо соцмережу визнають винною, то за кожне порушення закону компанія заплатить від 1 тис. до 5 тис. дол., якщо її дії були навмисними. Загальна сума штрафу може сягати пів трильйона доларів.

Зазначається, що нині вартість Facebook становить 740 мільярдів доларів.

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Сам позов стосується інструменту соцмережі, яка використовує технологію з розпізнавання обличчя для того, аби пропонувати користувачам вказати імена своїх друзів на спільних фотографіях. Проте у компанії наголошують, що Інстаграм не використовує таку технологію, та назвали позов «безпідставним».

Зазначається, що минулого місяця у схожому позові компанія Facebook запропонувала заплатила 650 мільйонів доларів, аби врегулювати справу.