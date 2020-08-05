Інстаграм представив конкурента TikTok

Соціальна мережа Інстаграм представила нову функцію Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка повинна стати конкурентом для відеосервісу TikTok.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на блог компанії.

«Сьогодні ми представляємо Інстаграм Рілс: новий спосіб створювати й знаходити короткі й розважальні відео в Інстаграм», - йдеться у блозі.

У соцмережі додали, що відтепер користувачі зможуть записувати 15-секундні відео з додатковими аудіоефектами.

Зазначається, що серед спецефектів є можливість використовувати доповнену реальність. Користувачі Інстаграм також можуть поширювати власні короткотривалі відеофрагменти.

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Як повідомляв Укрінформ, у середині липня ЗМІ писали, що соціальна мережа Facebook впродовж кількох тижнів представить для понад 50 країн сервіс Instagram Reels, який має стати конкурентом для відеосервісу TikTok.